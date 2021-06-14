Шеф-повар озвучил рецепт диетической окрошки

Шеф-повар озвучил рецепт диетической окрошки
Шеф-повар рассказал, что для диетической окрошки лучше использовать сырые овощи. Фото: pixabay.com

Шеф-повар и кулинарный блогер Сергей Синицын рассказал, что блюдо, которое, казалось бы, невозможно сделать диетическим все-таки можно приготовить по более здоровому рецепту.

Так, освежающая и насыщающая окрошка может превратиться во вполне себе диетическое блюдо. Об этом Сергей Синицын сообщил в беседе с радио Sputnik.

Эксперт порекомендовал не использовать в рецепте отварные овощи, а добавлять больше зелени и свежих, необработанных овощей. При этом, лучше будет не добавлять колбасу, а заменить ее на куриное филе индейки.

Кроме того блогер отметил, что любители полезных добавок могут использовать в окрошке спирулину или куркуму. Так блюдо станет богато витаминами и полезными элементами.

Насчет основы специалист посоветовал выбирать то, что больше нравится, однако учитывать время, когда происходит приём пищи. То есть за ужином лучше брать кефир, а утром и днём аккуратнее отнестись к квасу, если есть планы садиться за руль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог назвала самое безвредное мороженое.

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