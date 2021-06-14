Эксперт назвал идеальное летнее блюдо

Эксперт назвал идеальное летнее блюдо
В окрошку нужно добавлять побольше зелени. Фото: Pixabay

Для жаркой погоды прекрасно подходит окрошка – она не только освежает, но и питает.

Шеф-повар Сергей Синицын рассказал об идеальном летнем блюде. Таковым он считает окрошку, которая отлично подходит для жаркой погоды – и чтобы освежиться, и чтобы наесться. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что есть окрошку можно и на кефире, и на квасе. Также можно поэкспериментировать и добавить миндальное молоко или жидкий йогурт. Синицын добавил, что блюдо может стать частью диетического питания – важно лишь заменить некоторые ингредиенты. Например, отказаться от отварных овощей в пользу зелени, редиса и свежих овощей.

«Также вместо колбасы хорошо использовать отварное филе индейки. Можно также добавлять различные суперфуды: семена чиа, куркуму или спирулину, то есть любые продукты, которые максимально богаты витаминами и полезными веществами и принесут организму только пользу»,

– посоветовал Сергей Синицын.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что шеф-повар озвучил рецепт диетической окрошки.

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