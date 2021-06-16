Здание «Росгеологии» на Васильевском острове готовы продать за полмиллиарда рублей

Холдинг «Росгеология» выставило на торги свое здание научно-исследовательского института в Василеостровском районе.

Здание находится на улице Одоевского, 24, рядом с метро «Приморская». По данным официального сайта РФ для размещения информации о проведении торгов, начальная цена здания составляет 490 млн рублей.

Общая площадь здания составляет 9,5 тысячи квадратных метров. Сейчас оно числится за АО «Северо-Западное производственно-геологическое объединение». Итоги торгов подведут в конце июня.

Также «Росгеология» выставила на торги завод «Геологоразведка» в Невском районе, имущественный комплекс в Красном Селе и здание на Кондратьевском проспекте.

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