Здание «Росгеологии» на Васильевском острове готовы продать за полмиллиарда рублей

Здание &#171;Росгеологии&#187; на Васильевском острове готовы продать за полмиллиарда рублей
Здание продают за полмиллиарда рублей. Фото: google.maps

Холдинг «Росгеология» выставило на торги свое здание научно-исследовательского института в Василеостровском районе.

Здание находится на улице Одоевского, 24, рядом с метро «Приморская». По данным официального сайта РФ для размещения информации о проведении торгов, начальная цена здания составляет 490 млн рублей.

Общая площадь здания составляет 9,5 тысячи квадратных метров. Сейчас оно числится за АО «Северо-Западное производственно-геологическое объединение». Итоги торгов подведут в конце июня.

Также «Росгеология» выставила на торги завод «Геологоразведка» в Невском районе, имущественный комплекс в Красном Селе и здание на Кондратьевском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что исторический дом на Большой Морской переделают под бизнес-центр.

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