Исторический дом на Большой Морской переделают под бизнес-центр

Исторический дом на Большой Морской переделают под бизнес-центр
Здание перепрофилируют под бизнес-центр. Фото: google.maps

Исторический особняк в центре Петербурга сменил владельца. Его приобрел холдинг «Империя», которому принадлежит сеть бизнес-центров «Сенатор».

Как сообщает «Коммерсант», здание на Большой Морской, 32 ранее принадлежало ГК «Балтийская коммерция». Сумма сделки составила порядка 450 млн рублей.

Предполагается, что в особняке откроют бизнес-центр. При этом все исторические элементы обещают сохранить. Строительные работы в здании планируют завершить до конца 2021 года.

«Балтийская коммерция» стала владельцем здания в 2016 году. Предполагалось, что здание реконструируют под бутик-отель или офис. Спустя два года особняк хотели продать через Российский аукционный дом, однако покупателя не нашлось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что здания завода «Ливиз» в Санкт-Петербурге реконструируют под МФК.

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