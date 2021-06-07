Исторический дом на Большой Морской переделают под бизнес-центр

Исторический особняк в центре Петербурга сменил владельца. Его приобрел холдинг «Империя», которому принадлежит сеть бизнес-центров «Сенатор».

Как сообщает «Коммерсант», здание на Большой Морской, 32 ранее принадлежало ГК «Балтийская коммерция». Сумма сделки составила порядка 450 млн рублей.

Предполагается, что в особняке откроют бизнес-центр. При этом все исторические элементы обещают сохранить. Строительные работы в здании планируют завершить до конца 2021 года.

«Балтийская коммерция» стала владельцем здания в 2016 году. Предполагалось, что здание реконструируют под бутик-отель или офис. Спустя два года особняк хотели продать через Российский аукционный дом, однако покупателя не нашлось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что здания завода «Ливиз» в Санкт-Петербурге реконструируют под МФК.