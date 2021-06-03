Здания завода «Ливиз» в Санкт-Петербурге реконструируют под МФК

Все вопросы обсудят с властями Северной столицы на ПМЭФ. Фото: пресс-служба Фонда ДОМ.РФ

Все вопросы обсудят с властями Северной столицы на ПМЭФ. Фото: пресс-служба Фонда ДОМ.РФ

Здания завода «Ливиз» на Синопской набережной в Северной столице могут выкупить инвесторы из ОАЭ и Японии. Их заинтересовала возможность их реконструкции под многофункциональный комплекс.

Интерес к зданиям проявили директор бюро Nikken Sekkei Фади Джабри и замгендиректора Инвестиционной корпорации Дубая Халифом Аль Дабус, сообщает ДОМ.РФ. Все вопросы обсудят с властями Северной столицы на ПМЭФ.

Стороны обсудят вопросы изменений в правила землепользования, а также смену вида участка, сообщает гендиректор ДОМ.РФ Виталия Мутко.

Так участок сделают привлекательным для застройщиков, отмечает Мутко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гостей ПМЭФ встречают КАМАЗ-лаборатории и фейс-контроль Роспотребнадзора. Петербургский экономический форум проходит в условиях пандемии COVID-19. Для предотвращения заражения на месте работает Роспотребнадзор.