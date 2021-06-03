Гостей ПМЭФ встречают КАМАЗ-лаборатории и фейс-контроль Роспотребнадзора

Гостей ПМЭФ встречают КАМАЗ-лаборатории и фейс-контроль Роспотребнадзора
Если тепловизор показывает температуру выше 37,2, участника сопровождают к врачам. Фото: pixabay

Петербургский экономический форум проходит в условиях пандемии COVID-19. Для предотвращения заражения на месте работает Роспотребнадзор.

Следят за состоянием участников форума компьютеры с тепловизорами, сообщает «Фонтанка». Они установлены так, чтобы узнавать температуру с проходящих. Если тепловизор показывает температуру выше 37,2, участника сопровождают к врачам. У Экспофорума дежурят машины скорой помощи.

Людей просят соблюдать социальную дистанцию. На входе стоят боксы с масками и антисептиками.

На форуме есть нескольких стендов Роспотребнадзора. Где-то выдают «аскорбинки», а где-то установлены лаборатории для выявления инфекций.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ксения Собчак и Даня Милохин полежали на полу для ролика в TikTok на ПМЭФ-2021. Журналистка Ксения Собчак и тиктокер Даня Милохин приехали на Петербургский международный экономический форум.

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