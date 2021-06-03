Собчак и Милохин полежали на полу для ролика в TikTok на ПМЭФ-2021

Журналистка Ксения Собчак и тиктокер Даня Милохин приехали на Петербургский международный экономический форум.

В Северную столицу Собчак прилетела утром, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». О прибытии она сообщила в своих соцсетях.

Даня Милохин на ПМЭФ снял видео для TikTok. Так во время съёмки тока бизнесмены вместе с Даней легли на пол. Среди них была и журналистка Собчак.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Даня Милохин заявил, что когда-нибудь ему надоест быть блогером. Даня Милохин заявил, что когда-нибудь ему надоест быть блогером и он станет никому не интересен. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Его пригласили на это мепроприятие в качестве специального гостя. тик-токер рассказал на ПМЭФ, как заработать в сети на креативе и идеях.