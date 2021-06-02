Даня Милохин заявил, что когда-нибудь ему надоест быть блогером

Невероятно, но факт: Даня Милохин заявил, что когда-нибудь ему надоест быть блогером.

Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Его пригласили на это мепроприятие в качестве специального гостя. Сегодня тик-токер расскажет на ПМЭФ, как заработать в сети на креативе и идеях. Перед встречей с прессой Милохин случился курьёз: он не мог понять, почему не переводят его речь.

Ранее организаторы форума сообщили, что пригласили блогеров, чтобы более масштабно рассмотреть влияние соцсетей на бизнес и подрастающее поколение.

Даня Милохин — успешный и популярный российский тиктокер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что блогер Даня Милохин отказался встретиться с биологической матерью. Тиктокер заявил, что не понимает, зачем ему это общение. Журналисты нашли биологическую мать двух известных блогеров – Ильи и Дани Милохина.