Даня Милохин заявил, что когда-нибудь ему надоест быть блогером

Даня Милохин заявил, что когда-нибудь ему надоест быть блогером
Даня Милохин - успешный и популярный российский тиктокер. Фото: скриншот Instagram

Невероятно, но факт: Даня Милохин заявил, что когда-нибудь ему надоест быть блогером.

Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Его пригласили на это мепроприятие в качестве специального гостя. Сегодня тик-токер расскажет на ПМЭФ, как заработать в сети на креативе и идеях. Перед встречей с прессой Милохин случился курьёз: он не мог понять, почему не переводят его речь.

Ранее организаторы форума сообщили, что пригласили блогеров, чтобы более масштабно рассмотреть влияние соцсетей на бизнес и подрастающее поколение.

Даня Милохин — успешный и популярный российский тиктокер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что блогер Даня Милохин отказался встретиться с биологической матерью. Тиктокер заявил, что не понимает, зачем ему это общение. Журналисты нашли биологическую мать двух известных блогеров – Ильи и Дани Милохина.

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