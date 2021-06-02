На ПМЭФ-2021 подписали первое соглашение

ИТМО Хайпарк — это уникальный инновационный центр, в который инвестировано около 41 млрд рублей. Фото: УК «СТАРТ Девелопмент»

ИТМО Хайпарк — это уникальный инновационный центр, в который инвестировано около 41 млрд рублей. Фото: УК «СТАРТ Девелопмент»

Первое соглашение на Петербургском международном экономическом форуме этого года подписали ИТМО Хайпарк и НПО ИМПУЛЬС (Ростех).

В технодолине ИТМО Хайпарк появится уникальный центр обработки данных Ростеха, сообщает «Агентство бизнес-новостей». Соответствующие соглашение подписали обе организации в рамках ПМЭФ.

ИТМО Хайпарк — это уникальный инновационный центр, в который инвестировано около 41 млрд рублей. Он создается на базе города Южный. В рамках договора НПО Импульс поставит в парк Центр обработки данных. Это позволит в организовать инфраструктуру на территории города Южный для будущего развития.

ПМЭФ будет проходить в Петербурге до 5 июня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ПМЭФ планируют принять участие порядка 2 тыс. иностранных участников. Около 2 тысяч иностранных участников примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 2-5 июня.