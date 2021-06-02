В ПМЭФ планируют принять участие порядка 2 тыс. иностранных участников

В ПМЭФ планируют принять участие порядка 2 тыс. иностранных участников
Самые большие делегации ожидаются из США, Китая и Катара. Фото: pixabay.com

Около 2 тысяч иностранных участников примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 2-5 июня. Самые большие делегации ожидаются из США, Китая и Катара.

В ПМЭФ участие тоже примут делегации из Франции, Германии, Италии, сообщает РБК. Форум вызвал большой интерес, считает первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он считает, что люди соскучились. Белоусов уверен, что иностранцы хотят посмотреть, что происходит в России.

ПМЭФ состоится 2-5 июня, он пройдет очно и в условиях COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге стартует Международный экономический форум. В Петербурге в среду, 2 июня, стартовал Международный экономический форум. В павильонах «Экспофорума» уже начали дискуссии и подписание соглашений. В этом году сквозной темой всех обсуждений ПМЭФ-2021 станет будущее постпандемийного мира.

андрей белоусов делегации иностранцы ПМЭФ США


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Заключен контракт на проектирование расширения зоны платной парковки
Надругательство над немецким студентом, изнасилование школьницы уроженцем ...
В Петербурге задержан один из сантехников, подозреваемых в насилии над ...
Стрелка-хулигана на Народной приговорили к 1,5 годам условно
В Ленобласти еще 88 человек заразились коронавирусом
В Петербурге коронавирусом заболели еще 828 человек
На ПМЭФ-2021 подписали первое соглашение
В Северной столице зафиксировали еще 36 смертей от коронавируса