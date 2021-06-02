В ПМЭФ планируют принять участие порядка 2 тыс. иностранных участников

Около 2 тысяч иностранных участников примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 2-5 июня. Самые большие делегации ожидаются из США, Китая и Катара.

В ПМЭФ участие тоже примут делегации из Франции, Германии, Италии, сообщает РБК. Форум вызвал большой интерес, считает первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он считает, что люди соскучились. Белоусов уверен, что иностранцы хотят посмотреть, что происходит в России.

ПМЭФ состоится 2-5 июня, он пройдет очно и в условиях COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге стартует Международный экономический форум. В Петербурге в среду, 2 июня, стартовал Международный экономический форум. В павильонах «Экспофорума» уже начали дискуссии и подписание соглашений. В этом году сквозной темой всех обсуждений ПМЭФ-2021 станет будущее постпандемийного мира.