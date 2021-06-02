Пять тысяч участников и более ста дискуссий: в Петербурге стартует Международный экономический форум

ПМЭФ пройдет с 2 по 5 июня. Фото: forumspb.com

ПМЭФ пройдет с 2 по 5 июня. Фото: forumspb.com

В Петербурге в среду, 2 июня, стартовал Международный экономический форум. В павильонах «Экспофорума» уже начали дискуссии и подписание соглашений.

В этом году сквозной темой всех обсуждений ПМЭФ-2021 станет будущее постпандемийного мира.

На этом форуме максимальное число участников составит пять тысяч человек, а в рамках деловой программы пройдет более ста дискуссий. Центральным событием станет пленарное заседание с президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, что деловая программа форума начнется 3 июня. Пока на территории «Экспофорума» проходят однодневные форумы – малого и среднего предпринимательства, креативного бизнеса, лекарственной безопасности, До 5 июня работать будет форум «ПМЭФ Юниор».

Традиционно в рамках ПМЭФ подписываются соглашения на миллиарды рублей. Губернатор Петербурга Александр Беглов уже анонсировал, что Смольный намерен подписать соглашения, которые затронут все сферы городского хозяйства Северной столицы.

Первые соглашения уже были подписаны 2 июня. Среди них – соглашения между Росконгрессом и российским обществом «Знание», а также с АО «Бизнес Ньюс Медиа».

Вечером на Крестовском острове также состоится торжественный прием участников ПМЭФ. Гостей встретит музыкальный коллектив Richter Trio под руководством пианиста и композитора Кирилла Рихтера. Коллектив представит сочинения из альбома CHRONOS, музыку для кино. Гости смогут услышать и редко исполняемые пьесы, а также новые композиции Рихтера.

Музыкальную программу продолжит Zivert, а кульминацией станет презентация нового проекта Сергея Шнурова «Зоя».

Как писала Gazeta.SPb, участников ПМЭФ ждут десятки культурных мероприятий. Одно из главных развернется 3 июня на Дворцовой площади. Перед гостями выступит лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина и симфонический оркестр театра Петруцелли.