Выступление Путина, 5 тысяч участников и горный воздух в «Экспофоруме»: чего ждать на ПМЭФ-2021

В среду, 2 июня, в Петербурге стартует международный экономический форум. В прошлом году мероприятие не смогли провести из-за пандемии коронавируса. В этом оно соберет порядка пяти тысяч участников. Одним из центральных событий станет пленарное заседание с участием российского президента Владимира Путина.

Деловая часть

Отметим, что 2 июня в «Экспофоруме» пройдут форумы одного дня, посвященные малому и среднему предпринимательству, креативному бизнесу, лекарственной безопасности. Откроются также площадки «Территория инноваций», «Здоровое общество» и Business Priority.

С 3 по 5 июня работать также будет площадка «Инносоциум». На эти же дни форума приходится и деловая программа «ПМЭФ».

В четверг ее откроет деловой завтрак с официальным представителем МИД Марией Захаровой. Она расскажет про иностранных агентов в России.

Участники форума обсудят экономическое сотрудничество в рамках ШОС, международные отношения, здравоохранение будущего, развитие Арктики и другое. Гостями форума 3 июня станут, в том числе бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо, министр экономического развития РФ Максим Решетников, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, премьер-министр Руанды Эдуард Нгиренте, министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти.

В этот же день в Зале конгрессов пройдет торжественное открытие форума.

Центральным событием 4 июня станет пленарное заседание ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина. Предполагается, что после заседания пройдет дискуссия с участием эмира Катара и канцлера Австрии.

В заключительный день форума участники обсудят, в том числе развитие северных территорий, новые возможности для индустрии туризма, популяризацию науки, систему приема в университеты, основные вызовы перед Россией и другие.

Фестиваль культуры

Как уже писала Gazeta.SPb, участников ПМЭФ ждут десятки культурных событий в Северной столице. Для них составили уникальную программу – от официальных приемов до экскурсий, которые раскроют секреты петербургских мостов.

В рамках официальных мероприятий запланировано три торжественных приема. В стартовый день пройдет прием организационного комитета ПМЭФ. Затем, 3 июня, — прием от имени губернатора Петербурга и прием эмира Катара.

Традиционный концерт пройдет на Дворцовой площади 3 июня. В этом году перед гостями выступит лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина и симфонический оркестр театра Петруцелли.

Вход на концерт будет свободным, но зрителям необходимо получить QR-код.

Смольный на ПМЭФ

Традиционно ПМЭФ становится площадкой, на которой подписывают контракты на миллиарды рублей. Как сообщил ранее губернатор Петербурга Александр Беглов, власти города готовятся подписать соглашения во всех сферах городского хозяйства.

«Финансы, транспорт, инновационное производство, строительство объектов здравоохранения и образования, объектов культуры и спорта», — перечислил в эфире «Радио России» Александр Беглов. Итоги форума, по его словам, будут подводить на следующей неделе.

Сумму запланированных контрактов он уточнять не стал. Уже, впрочем, известно , что компания «Мегалайн» может подписать контракт с правительством города на проект в 236 млрд рублей. Речь идет о строительстве серии объектов, в том числе транспортно-пересадочных узлов в городе, а также о превращении бывшей строительной площадки защитных сооружений «Горской» в развивающийся современный рекреационный и социальный центр.

COVID-безопасность

Отметим, что в этом году число участников ПМЭФ не превысит 5 тысяч человек. Такой лимит был установлен с учетом эпидемической ситуации. Напомним, что все участники должны пройти ПЦР-тесты.

В Пулково сообщили, что аэропорт Северной столицы готов к приему гостей форума. В преддверии официального открытия ПМЭФ Пулково получил заявки на обслуживание более 120 воздушных судов деловой авиации с представителями бизнеса и официальными лицами на борту. На территории воздушной гавани также начали работать пункты аккредитации и пункты ПЦР-тестирования.

Известно также, что на территории «Экспофорума» будут очищать воздух. Установка «Альфа-01» будет имитировать горный воздух.