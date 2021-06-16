Осужденный проиграл суд с СИЗО о компенсации за плохие условия содержания

Он просил взыскать с СИЗО компенсацию в размере 1,2 млн рублей, а с ИК - 747 тысяч рублей. Фото: pixabay

Он просил взыскать с СИЗО компенсацию в размере 1,2 млн рублей, а с ИК - 747 тысяч рублей. Фото: pixabay

В Петербурге суд отказал Ивану Лозюку, осужденному за мошенничество и растрату, подавшему иск на ФСИН о присуждении компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении.

Истец просил признать бездействие ФСИН в СИЗО-4 и ИК-5 в Кировской области. По его словам, его содержали в ненадлежащих условиях в следственном изоляторе и исправительной колонии. Он просил взыскать с СИЗО компенсацию в размере 1,2 млн рублей, а с ИК — 747 тысяч рублей.

Суд установил, что у Лозюка в отряде были спальные принадлежности, средства личной гигиены, своя кровать, табурет. В отряде было все в порядке с отоплением, вентиляцией, водоснабжением и питьевой водой.

В исправительной колонии регулярно проводилась обработка от грызунов и насекомых, в общежитиях проводятся косметические ремонты. Качеству пищи дали оценку «доброкачественная», а санитарному состоянию — «удовлетворительное». Осужденные мылись два раза в неделю в бане.

Суд Лозюку отказал. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

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