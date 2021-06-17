Происшествие в аэропорту Симферополя спровоцировало задержку рейса из Петербурга

Рейс из Северной столицы, который должен был отправиться 17 июня в 11:05 в Симферополь, задерживают более чем на час в связи с происшествие в аэропорту прибытия.

ТАСС передает, что Boeing после того, как сел в аэропорту Симферополя немного выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Данный инцидент стал причиной того, что самолеты в аэропорту крымского города не могут ни сесть, ни отправиться.

Происшествие стало причиной задержки 11 рейсов из разных регионов Российской Федерации. Отмечается, что трем самолетам даже пришлось приземлиться на запасной аэродром.

В пресс-службе аэропорта Симферополя сообщают, что в ходе происшествия пострадавших. Воздушное судно позднее посмотрят специалисты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, самолет с российской делегацией час кружил над аэропортом Женевы.