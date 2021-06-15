Самолет с российской делегацией час кружил над аэропортом Женевы

Самолет с российской делегацией час кружил над аэропортом Женевы
Задержку посадки связывают с прилетом американского лидера. Фото: pixabay

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула час кружил в небе над Швейцарией в ожидании посадки.

Делегация и журналисты прилетели на саммит президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Как сообщает РИА Новости, бортпроводница рейса объявила, что самолет поставлен в зону ожидания. К тому моменту воздушное судно подлетело к Женеве, но ему пришлось кружить над городом. Задержку посадки связывают с прилетом американского лидера.

Владимир Путин прилетит на саммит с Байденом непосредственно в день встречи, 16 июня. Политики обсудят ситуацию на Украине и в Белоруссии. Также Вашингтон намерен поговорить о контроле над вооружениями и соблюдении прав человека.

Саммит начнется в 14:15 по московскому времени. Через 4 часа 15 минут после начала саммита президенты расскажут о деталях переговоров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков рассказал о длительности переговоров Путина и Байдена в Женеве.

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