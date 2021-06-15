Песков рассказал о длительности переговоров Путина и Байдена в Женеве

Путин и Байден лично встретятся 16 июня в Женеве. Фото: сайт Президента России

Путин и Байден лично встретятся 16 июня в Женеве. Фото: сайт Президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил длительность переговоров российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве.

По словам Пескова, переговоры российского и американского президентов продлятся около четырех-пяти часов. Об этом стало известно во вторник, 15 июня, пишет ТАСС.

Спикер Кремля добавил, что отведенное для переговоров время рассчитывалось с учетом перерывов и смены форматов.

Путин и Байден лично встретятся 16 июня в Женеве. Политики обсудят ситуацию на Украине и в Белоруссии. Также Вашингтон намерен поговорить о контроле над вооружениями и соблюдении прав человека.

Саммит начнется в 14:15 по московскому времени. Через 4 часа 15 минут после начала саммита президенты расскажут о деталях переговоров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Женевский фонтан подсветят цветами флагов России и США в день встречи Путина и Байдена.