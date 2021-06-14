Женевский фонтан подсветят цветами флагов России и США в день встречи Путина и Байдена

Знаменитый фонтан Жет д’О в Женеве в день встречи президентов России и США подсвтетят цветами российского и американского флагов. Об этом рассказала пресс-секретарь женевского центра промышленных услуг (SIG), который заведует фонтаном.

«В день саммита фонтан будет подсвечен в цвета российского и американского флагов с наступлением ночи и до четырех утра», — цитирует ее РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден договорились о встрече в Женеве. Они пообщаются уже 16 июня. Байден предлагал Путину выбрать нейтральное место для общения. С его мнение согласился российский лидер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне. В середине апреля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина провести двусторонний саммит на нейтральной территории. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что главы государств могут встретиться предстоящим летом.