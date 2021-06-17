В общежитии СПбГУ прошли обыски после акции художника Крисевича на Красной площади

В общежитии СПбГУ прошли обыски после акции художника Крисевича на Красной площади
Павел Крисевич стал победителем программы "Умницы и умники", учился в МГИМО, затем перевелся в РУДН, но был отчислен. Фото: Instagram @pavelkrisevich

В четверг, 17 июня, в общежитии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) прошли обыски в комнате у журналистки, которая является студенткой вуза.

Следственные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного после перформанса петербургского художника-акциониста Павла Крисевича на Красной площади. В момент совершения акции с ним была сотрудница сетевого издания Sota.Vision Ника Самусик, её задержали вместе с Крисевичем.

Как рассказала сама Ника РБК, она узнала о происходящем от соседей по общежитию. Девушка не обладает никакими документами, но считает, что это связано с делом по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). В данный момент журналистка, как и Крисевич, является подозреваемой — у нее изъяли карту памяти и телефон. Сейчас она находится в другом городе, — вероятно, в Москве, — и, как утверждает сама девушка, её о следственных мероприятиях не уведомляли.

Напомним, что скандальная акция Павла Крисевича состоялась в пятницу, 11 июня. Он вышел на Красную площадь в Москве с пистолетом Макарова, в котором находились охолощенные патроны и совершил несколько выстрелов. Инцидент привлек внимание правоохранителей, патрулировавших территорию. В итоге Павла забрали в отдел полиции для допроса и медицинского освидетельствования. Вместе с ним задержали и Нику.

Это не первый провокативный перформанс Крисевича. Зимой он соорудил на Арбате сферу из колючей проволоки и, забравшись в нее, выкрикивал политические лозунги, а в ноябре прошлого года установил распятие прямо на Лубянке. После этих мероприятий он был отчислен из РУДН, куда перешел из МГИМО.

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