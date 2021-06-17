Вакцина «Спутник Лайт» поступит в оборот через полторы недели

Вакцина &#171;Спутник Лайт&#187; поступит в оборот через полторы недели
«Спутник лайт» поступит в оборот через полторы недели. Фото: сайт вакцины "Спутник"

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что антиковидная вакцина «Спутник Лайт» будет доступна для применения через полторы недели.

Глава Минздрава уточнил, что препарат можно будет использовать в том числе для повторной вакцинации. По его словам, сейчас в ведомстве идет разработка рекомендация для желающих пройти ревакцинацию после снижения уровня антител.

«Спутник Лайт» представляет собой однокомпонентную вакцину, первую дозу «Спутника V». Она создает иммунитет к коронавирусу и формирует иммунный ответ на 28-й день после введения препарата.

Однокомпонентную вакцину от Центра имени Гамалеи зарегистрировали в РФ в начале мая. Она будет ориентирована на внешние рынки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге не зарегистрировали ни одной тяжелой реакции на вакцину.

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