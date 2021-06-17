В Петербурге не зарегистрировали ни одной тяжелой реакции на вакцину

Власти надеются, что горожане перестанут бояться вакцинации.

В Санкт-Петербурге на данный момент не зарегистрировали ни одного случая тяжелой реакции на вакцину от коронавируса. Также утверждается, что не было каких-либо серьезных осложнений после прививки. Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

В комитете по здравоохранению убеждены, что все препараты, используемые для вакцинации от инфекции, эффективны и безопасны – подтверждений обратному до сих пор выявлено не было. В ведомстве призывают горожан активнее делать прививки. На данный момент в вакцинации приняли участие более 700 тысяч петербуржцев, но этого крайне мало для выработки коллективного иммунитета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России за сутки коронавирус подхватили 14 057 человек.