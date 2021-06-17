В России за сутки коронавирус подхватили 14 057 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 14 057 человек.

Об этом стало известно сегодня, 15 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 5 264 047 случаев коронавируса в 85 регионах.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела 416 в случаях. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 11 205 человек. За весь период от опасной инфекции скончались 127 992 россиянина, выздоровели — 4 839 705.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что примерно у 8-10% привитых от коронавируса не вырабатываются антитела.