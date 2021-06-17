В России за сутки коронавирус подхватили 14 057 человек

В России за сутки коронавирус подхватили 14 057 человек
В России число новых случаев заражения коронавирусом продолжает обновляться. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 14 057 человек.

Об этом стало известно сегодня, 15 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 5 264 047 случаев коронавируса в 85 регионах.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела 416 в случаях. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 11 205 человек. За весь период от опасной инфекции скончались 127 992 россиянина, выздоровели — 4 839 705.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что примерно у 8-10% привитых от коронавируса не вырабатываются антитела.

зараженные коронавирусная пандемия Россия


 

Новости партнеров
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за 10 дней освободили 400 «квадратов» городской земли от ...
Правительство РФ выделило 700 млн рублей, чтобы скорее построить мост через ...
В Пулково задержали шесть внутренних рейсов
В Индии у переболевшего COVID нашли «зеленую плесень»
Машина лишилась колес после жесткого ДТП на Октябрьской набережной
Происшествие в аэропорту Симферополя спровоцировало задержку рейса из Петербурга
В магазине, в квартире, на прогулке, в кафе: в Петербурге ...
В Ленобласти за сутки выявили 109 случаев заражения COVID