Стало известно, как часто у привитых от коронавируса не появляются антитела

Стало известно, как часто у привитых от коронавируса не появляются антитела
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Такое случается примерно в 10% случаев.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что примерно у 8-10% привитых от коронавируса не вырабатываются антитела. Об этом он заявил в интервью в Instagram-аккаунте публициста Александра Цыпкина.

Он отметил, что эксперты провели исследования и пришли к таким результатам. При этом у 90% граждан обычно появляется защита от коронавируса и это – отличный показатель, уверен врач. Напоминаем, что в Петербурге на данный момент привито более 762 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мариинская больница вернулась к приему ковид-пациентов. Всего для зараженных выделили порядка 800 койко-мест. В больнице есть 1020 коек.

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