Мариинская больница вернулась к приему ковид-пациентов

Мариинская больница в Петербурге вновь развернула ковидный госпиталь. Для больных коронавирусом подготовили 800 коек.

Как сообщает РБК, в Мариинской больнице снова начали принимать пациентов с коронавирусом. Всего для зараженных выделили порядка 800 койко-мест. Всего в больнице есть 1020 коек. Медицинская помощь пациентам с другими заболеваниями теперь будет оказываться только в одном корпусе.

Впервые Мариинская больница начала принимать коронавирусных пациентов в 2020 году, однако в феврале текущего года ковидный госпиталь свернули и перепрофилировали больницу обратно в многопрофильный стационар.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эпидемиолог заявил, что в Петербурге скрывают реальное число заболевших. Он полагает, что в текущую волну госпитализировать будут в два раза больше больных.