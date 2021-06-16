Эпидемиолог заявил, что в Петербурге скрывают реальное число заболевших

По мнению эксперта, власти скрывают реальную статистику, чтобы горожане не паниковали раньше времени. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

По мнению эксперта, власти скрывают реальную статистику, чтобы горожане не паниковали раньше времени. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Петербургский эпидемиолог НИУ ВШЭ Василий Власов выразил свое мнение насчет третьей волны пандемии коронавирусной инфекции в Петербурге и Москве.

Как напомнил Власов, во время второй волны пандемии в больницы госпитализировали по 1000 человек. Он полагает, что в текущую волну госпитализировать будут в два раза больше больных.

«Те цифры, которые мы видим, по заболеваемости, мягко выражаясь, — не совсем соответствуют действительности. А если грубо, то это вранье. На них трудно опираться в оценках», — заявил эпидемиолог в беседе с «Фонтанкой».

По мнению эксперта, власти скрывают реальную статистику, чтобы горожане не паниковали раньше времени. Очереди из машин скорой помощи у больниц он назвал признаком неадекватности предпринимаемых мер. Власов заявил, что эту неадекватность город и пытается скрыть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор заявил, что в Петербурге пока не будут вводить обязательную вакцинацию.