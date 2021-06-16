Роспотребнадзор заявил, что в Петербурге пока не будут вводить обязательную вакцинацию

Роспотребнадзор заявил, что в Петербурге пока не будут вводить обязательную вакцинацию
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Петербургское управление Роспотребнадзора пока не готовит документ об обязательной вакцинации горожан от коронавируса, как это сделали в Москве и Подмосковье.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Северной столице не рассматривается введение обязательной вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

В пресс-службе городского правительства заявили, что в вопросе введения обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан будут опираться на рекомендации Роспотребнадзора. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный санитарный врач Москвы подписал указ, предполагающий обязательную вакцинацию 60% жителей столицы, которые работают в сфере услуг. Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.

новости СПб обязательная вакцинация Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Англичане и французы против матчей Евро-2020 в Петербурге, но УЕФА дал России шанс
Англичане и французы против матчей Евро-2020 в Петербурге, но УЕФА дал России шанс
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В чате Комздрава Петербурга журналистам вернули возможность задавать ...
Фан-зона Евро-2020 на Конюшенной площади оказалась переполнена: ...
Более 2,5 тысяч частных жилых домов в Петербурге получат газ до конца года ...
Переговоры в Женеве Путина и Байдена в узком составе завершились
Россияне смогут посещать Иорданию с отрицательным тестом на COVID
Эпидемиолог заявил, что в Петербурге скрывают реальное число заболевших
Жениху, устроившему стрельбу по подросткам на свадьбе в Купчино, предъявили ...
Роспотребнадзор заявил, что в Петербурге пока не будут вводить обязательную ...