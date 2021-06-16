Роспотребнадзор заявил, что в Петербурге пока не будут вводить обязательную вакцинацию

Петербургское управление Роспотребнадзора пока не готовит документ об обязательной вакцинации горожан от коронавируса, как это сделали в Москве и Подмосковье.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Северной столице не рассматривается введение обязательной вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

В пресс-службе городского правительства заявили, что в вопросе введения обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан будут опираться на рекомендации Роспотребнадзора. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный санитарный врач Москвы подписал указ, предполагающий обязательную вакцинацию 60% жителей столицы, которые работают в сфере услуг. Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.