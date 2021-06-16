В Москве заявили об обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг

Главный санитарный врач Москвы подписал указ, предполагающий обязательную вакцинацию 60% жителей столицы, которые работают в сфере услуг.

Так, главный санитарный врач решил, что необходимо прививать против коронавируса москвичей, которые работают в сфере услуг.

Стоит заметить, что данный официальный документ выложен на сайте Роспотребнадзора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Нью-Йорке устроили салют в честь вакцинации от коронавируса 70% горожан.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что финских болельщиков предостерегли от вакцинации от коронавируса в России. Так фанатам футбола из Финляндии рекомендуют узнать о побочных эффектах перед прививкой в России. Рекомендации есть на сайте ассоциации болельщиков сборной Финляндии.