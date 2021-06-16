В Москве заявили об обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг

В Москве заявили об обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг
В Москве приняли решение об обязательной вакцинации работников сферы услуг. Фото: Pixabay

Главный санитарный врач Москвы подписал указ, предполагающий обязательную вакцинацию 60% жителей столицы, которые работают в сфере услуг.

Так, главный санитарный врач решил, что необходимо прививать против коронавируса москвичей, которые работают в сфере услуг.

Стоит заметить, что данный официальный документ выложен на сайте Роспотребнадзора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Нью-Йорке устроили салют в честь вакцинации от коронавируса 70% горожан.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что финских болельщиков предостерегли от вакцинации от коронавируса в России. Так фанатам футбола из Финляндии рекомендуют узнать о побочных эффектах перед прививкой в России. Рекомендации есть на сайте ассоциации болельщиков сборной Финляндии.

коронавирус москва обязательная вакцинация


 

Новости партнеров
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Санкт-Петербург расширяет границы
Санкт-Петербург расширяет границы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рабочие украли пожарные стволы на борту судна и сдали их на металлолом
Судебное заседание по банкротству «Метростроя» снова отложили, ...
Вылетевший из Петербурга самолет 20 минут не мог приземлиться в Сочи, а ...
В Москве заявили об обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг
В мире коронавирус подхватили уже более 177,4 миллионов человек
В Ленобласти еще 110 человек заболели коронавирусом
Петербуржец сломал нос полицейскому в отделении
В Петербурге количество заболевших резко выросло: 927 человек заражены за сутки