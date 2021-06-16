Финских болельщиков предостерегли от вакцинации от коронавируса в России

Финских болельщиков предостерегли от вакцинации от коронавируса в России
В первую очередь, финнам напоминают, что российская вакцина не одобрена в Финляндии. Фото: Pixabay

Болельщикам из Финляндии рекомендуют узнать о побочных эффектах перед прививкой в России. Рекомендации есть на сайте ассоциации болельщиков сборной Финляндии.

В первую очередь, финнам напоминают, что российская вакцина не одобрена в Финляндии, сообщает РБК. Также их просят проконсультироваться со страховой компанией перед вакцинацией. Она нужна, чтобы заранее узнать о побочных эффектах и избежать проблем.

Однако болельщики из Финляндии не могут вакцинироваться в России. Они могут получить право на вакцину в том случае, если «постоянно или временно проживают в России».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что журналист Дмитрий Губерниев обратился к игрокам сборной России перед матчем с Финляндией в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020. Сборная России сыграет с Финляндией 16 июня в Петербурге.

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