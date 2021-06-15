Губерниев обратился к сборной России перед матчем с Финляндией

Журналист Дмитрий Губерниев обратился к игрокам сборной России перед матчем с Финляндией в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Ребятушки! Станислава сыны! Сыграйте как можете. И не читайте до обеда газет — только мою тележеньку, а после обеда уже игра! Вперёд, Россия!» — написал спортивный комментатор в своём Telegram-канале.

Сборная России сыграет с Финляндией 16 июня в Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по мск.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Петербург принимает семь матчей: Бельгия и Россия, Польша и Словакия, 16 июня сыграют Финляндия и Россия, 18 июня — Швеция и Словакия, 21 июня — Финляндия и Бельгия, 23 июня — Швеция и Польша, а также матч четвертьфинала 2 июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что болельщики сборной Финляндии по футболу столкнулись с проблемами при въезде в Россию на чемпионат Европы по футболу.