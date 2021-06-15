Финские болельщики испытали проблемы на границе с Россией

Есть вероятность, что не все финские болельщики смогут пересечь границу до конца дня. Фото: pixabay

Есть вероятность, что не все финские болельщики смогут пересечь границу до конца дня. Фото: pixabay

Болельщики сборной Финляндии по футболу столкнулись с проблемами при въезде в Россию на чемпионат Европы по футболу.

Фанаты из Финляндии едут в Россию на специальных автобусных рейсах. По словам болельщиков, на границе их затормозил тщательный пограничный контроль. Их досматривали два с половиной часа. У каждого финна брали тест на коронавирус. При этом тестированием занимался всего один работник погранслужбы РФ. Двоих фанатов развернули на границе из-за отсутствия проездных документов. У одного не было паспорта болельщика, а второй ехал не с той визой. Об этом сообщили в Ассоциации финских болельщиков SMJK, передает издание Ilta-Sanomat.

Всего ассоциация продала более 700 билетов на автобусы до России. Они отправляются каждый час. Есть вероятность, что не все иностранцы смогут пересечь границу до конца дня.

Сборные России и Финляндии по футболу сыграют 16 июня на стадионе «Газпром Арена».

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