Финские болельщики испытали проблемы на границе с Россией

Финские болельщики испытали проблемы на границе с Россией
Есть вероятность, что не все финские болельщики смогут пересечь границу до конца дня. Фото: pixabay

Болельщики сборной Финляндии по футболу столкнулись с проблемами при въезде в Россию на чемпионат Европы по футболу.

Фанаты из Финляндии едут в Россию на специальных автобусных рейсах. По словам болельщиков, на границе их затормозил тщательный пограничный контроль. Их досматривали два с половиной часа. У каждого финна брали тест на коронавирус. При этом тестированием занимался всего один работник погранслужбы РФ. Двоих фанатов развернули на границе из-за отсутствия проездных документов. У одного не было паспорта болельщика, а второй ехал не с той визой. Об этом сообщили в Ассоциации финских болельщиков SMJK, передает издание Ilta-Sanomat.

Всего ассоциация продала более 700 билетов на автобусы до России. Они отправляются каждый час. Есть вероятность, что не все иностранцы смогут пересечь границу до конца дня.

Сборные России и Финляндии по футболу сыграют 16 июня на стадионе «Газпром Арена».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как петербургские власти «обломали» болельщиков Евро-2020 и рестораторов.

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