Как петербургские власти «обломали» болельщиков Евро-2020 и рестораторов

В Петербурге с 17 июня ужесточают коронавирусные ограничения. Из-за новых мер вновь пострадают владельцы общепита, которые могли несколько поправить свое положение во время Евро-2020, и футбольные болельщики, рассчитывающие проникнуться ночной жизнью Северной столицы.

Напомним, что с 17 июня в заведениях общепита запретят проводить развлекательные мероприятия. Закрываются фуд-корты и детские комнаты в ресторанах и кафе. В торговых центрах закроют островки, а наполняемость кинотеатров снизят до 50%. Кроме того, с 02:00 до 06:00 будет прекращена работа ресторанов. В фан-зонах Евро-2020 нельзя будет продавать еду, исключение сделают только для напитков.

Такие изменения испортят планы многим футбольных болельщикам, которые приехали в Петербург на матчи Евро-2020 не только из других городов России, но и стран. Тем, кто рассчитывал лучше узнать ночную жизнь Петербурга, придется ограничиться посиделками в барах до двух часов ночи (небольшое облегчение жителям улицы Рубинштейна).

Кстати, в футбольной дерене на Конюшенной площади усилили меры безопасности из-за коронавируса. Организаторы сообщили, что волонтеры каждые 10 минут будут напоминать гостям фестиваля о необходимости носить маски. Для зрителей закупят еще 100 тысяч средств индивидуальной защиты.

Контроль за масочным режимом усиливают и в петербургском метрополитене.

Как и следовало ожидать, новости об ограничениях насторожили владельцев заведений общепита. Сфера уже успела серьезно пострадать от коронавирусных ограничений. Теперь руководитель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина просит петербургские власти предоставить статистику по числу привитых в Петербурге случаям госпитализации. Так рестораторы хотят убедиться в том, что решение об ограничениях, действительно, обосновано.

Тем временем, СМИ вновь начали сообщать о проверках Роспотребнадзора и комитета по контролю за имуществом. В выходные они прошли по торговым центрам и кальянным в шести районах Петербурга. В результате за нарушение правил безопасности были закрыты три заведениях, в одном из ТЦ опечатали второй этаж, в другом – три входа в здание.