В Нью-Йорке устроили салют в честь вакцинации от коронавируса 70% горожан

В Нью-Йорке устроили салют в честь вакцинации от коронавируса 70% горожан
Салют стал подарком для жителей мегаполиса. Город не подтверждал, что к нему велась подготовка. Фото: Gazeta.SPb

В Нью-Йорка устроили накануне салют в честь вакцинации от COVID-19 70% горожан, Он продолжался около 20 минут.

Преодоление такого порога, после которого можно заявить о выработке коллективного иммунитета, может отменить большинство ограничений, сообщает ТАСС.

Теперь ограничения по заполняемости помещений, соцдистанции, дезинфекции поверхностей стали необязательными. Однако общепиты и магазины могут дальше требовать людей соблюдать масочный режим.

Салют стал подарком для жителей мегаполиса. Город не подтверждал, что к нему велась подготовка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Соединённые штаты и Евросоюз договорились об урегулировании спора о производителях самолетов Boeing и Airbus, по которому были введены многомиллиардные взаимные пошлины.Так США желали показать лидерство среди других стран. Так страны достигли пятилетнего соглашения после 16-летнего спора.

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