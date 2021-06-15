США и ЕС договорились о прекращении спора по производству Boeing и Airbus

Соединённые штаты и Евросоюз договорились об урегулировании спора о производителях самолетов Boeing и Airbus, по которому были введены многомиллиардные взаимные пошлины.
Так США желали показать лидерство среди других стран, сообщает РИА «Новости». Так страны достигли пятилетнего соглашения после 16-летнего спора. Это ликвидирует долгий торговый раздражитель в отношениях Штатов и ЕС.
Также США и Евросоюз договорились и о совместном противостоянии Китаю.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США рассказали, как «обманули» СССР ради строительства самолетов. СССР «помог» США создать сверхзвуковой самолет SR-71.
Журналист Тревор Филсет пишет в «National Interest» о том, что этот самолёт стал символом мощи Штатов, а также Военно-воздушных сил страны. Большую роль в создании суперсамолёта сыграл Советский союз, уверен Филсет.