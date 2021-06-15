США и ЕС договорились о прекращении спора по производству Boeing и Airbus

Соединённые штаты и Евросоюз договорились об урегулировании спора о производителях самолетов Boeing и Airbus, по которому были введены многомиллиардные взаимные пошлины.

Так США желали показать лидерство среди других стран, сообщает РИА «Новости». Так страны достигли пятилетнего соглашения после 16-летнего спора. Это ликвидирует долгий торговый раздражитель в отношениях Штатов и ЕС.