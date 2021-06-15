В США рассказали, как «обманули» СССР ради строительства самолетов

Журналист Тревор Филсет пишет в «National Interest» о том, что этот самолёт стал символом мощи Штатов, а также Военно-воздушных сил страны. Большую роль в создании суперсамолёта сыграл Советский союз, уверен Филсет.

Предшественников SR-71 делали из алюминия. Однако этот металл нельзя было назвать лучшим для изготовления машины. Тогда американские инженеры пришли к выводу, что создать шедевр авистроения им поможет титан — легкий и прочный металл.