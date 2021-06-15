В США рассказали, как «обманули» СССР ради строительства самолетов

В США рассказали, как &#171;обманули&#187; СССР ради строительства самолетов
Тогда США решили тайно купить большие объёмы титана. Фото: pixabay.com
СССР «помог» США создать сверхзвуковой самолет SR-71.
Журналист Тревор Филсет пишет в «National Interest» о том, что этот самолёт стал символом мощи Штатов, а также Военно-воздушных сил страны. Большую роль в создании суперсамолёта сыграл Советский союз, уверен Филсет.
Предшественников SR-71 делали из алюминия. Однако этот металл нельзя было назвать лучшим для изготовления машины. Тогда американские инженеры пришли к выводу, что создать шедевр авистроения им поможет титан — легкий и прочный металл.
Однако в Штатах его запасов было мало, а в Советском союзе его было достаточно, и страна активно его экспортировала. Тогда США решили тайно купить большие объёмы этого металла. Так они задействовав подставные компании и другие страны в качестве посредников.
Филсет считает, что если бы СССР узнал о настоящей цели США, то отказался бы продавать полезный металл.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения.
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