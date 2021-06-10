В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения

В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
Ветеран Корпуса морской пехоты США Алекс Холлингс рассказывает о том, что у Су-57 нет двигателя второго этапа, а санкции не позволили установить на самолёт современную электронику. Фото: pixabay.com

Сейчас в мире существует четыре стелс-истребителя — американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, российский Су-57 и китайский J-20.

Об этом пишет ветеран Корпуса морской пехоты США Алекс Холлингс в Sandboxx.

Каждый из перечисленных им истребителей создавался для решения определенных задач. И всё же Холлингс называет российский истребитель худшим истребителем пятого поколения.

Холлингс рассказывает о том, что у Су-57 нет двигателя второго этапа, а санкции не позволили установить на самолёт современную электронику.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МИДе заверили, что заявления США по «Северному потоку — 2» не повлияют на позицию РФ. Замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что заявления США о возмещении Украине возможных транзитных потерь из-за «Северный поток — 2» не повлияют на позицию РФ по поводу газопровода.

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