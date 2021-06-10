В МИДе заверили, что заявления США по «Северному потоку — 2» не повлияют на позицию РФ

В МИДе заверили, что заявления США по «Северному потоку — 2» не повлияют на позицию РФ
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что заявления США о возмещении Украине возможных транзитных потерь из-за «Северный поток — 2» не повлияют на позицию РФ по поводу газопровода.

«Но так не бывает, они не одни на планете в окружении своих сателлитов и каких-то клиентов. Поэтому они глубоко ошибаются, что такого рода рассуждения меняют как-то нашу позицию или влияют на неё. Они только укрепляет нас в том, что мы проводим правильный курс — «Северный поток — 2» будет построен!» — цитирует его РИА «Новости».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

газопровод северный поток - 2 США


 

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