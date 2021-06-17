Нефролог назвала вредные для почек продукты и лекарства

Нефролог назвала вредные для почек продукты и лекарства
Она посоветовала употреблять препараты только по назначению врача. Фото: Pixabay

Нефролог Лилия Усманова рассказала, что больше всего вреда для почек несет неоправданный прием лекарств, употребление соленой пищи и полуфабрикатов, а также избыток белковых продуктов.

Врач пояснила в беседе с «Российской газетой», что многие считают безобидными нефротоксичные препараты, в том числе анальгетики и антибиотики. По словам Усмановой, неоправданный прием этих лекарств может нанести значительный вред почкам. Поэтому она посоветовала употреблять препараты только по назначению врача.

Нефролог заявила о важности контроля артериального давления. По ее словам, нужно следить за питанием, избегая высококалорийной пищи с большим содержанием животного белка.

Также специалист порекомендовала не увлекаться спортивным питанием после занятий спортом. Она пояснила, что после занятий спортом идет распад белка, который и так выбрасывается в кровь, создавая дополнительную нагрузку на почки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач Александр Мясников рассказал, что если высыпаться, то можно избавиться от «зашлакованности» мозга.

здоровье лекарства нефролог питание почки


 

Новости партнеров
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сервис доставки «Утконос» покидает Петербург с 18 июня
В Минздраве анонсировали скорое решение по вакцинации беременных
В Роспотребнадзоре рассказали о распространении индийского штамма COVID-19 ...
Путин назначил выборы депутатов Госдумы на 19 сентября
В России выделят более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми
Мурашко заявил, что задачей каждого россиянина является вакцинация от COVID-19
Нефролог назвала вредные для почек продукты и лекарства
Массовое ДТП затруднило движение по Лиговскому путепроводу