Нефролог назвала вредные для почек продукты и лекарства

Она посоветовала употреблять препараты только по назначению врача. Фото: Pixabay

Она посоветовала употреблять препараты только по назначению врача. Фото: Pixabay

Нефролог Лилия Усманова рассказала, что больше всего вреда для почек несет неоправданный прием лекарств, употребление соленой пищи и полуфабрикатов, а также избыток белковых продуктов.

Врач пояснила в беседе с «Российской газетой», что многие считают безобидными нефротоксичные препараты, в том числе анальгетики и антибиотики. По словам Усмановой, неоправданный прием этих лекарств может нанести значительный вред почкам. Поэтому она посоветовала употреблять препараты только по назначению врача.

Нефролог заявила о важности контроля артериального давления. По ее словам, нужно следить за питанием, избегая высококалорийной пищи с большим содержанием животного белка.

Также специалист порекомендовала не увлекаться спортивным питанием после занятий спортом. Она пояснила, что после занятий спортом идет распад белка, который и так выбрасывается в кровь, создавая дополнительную нагрузку на почки.

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