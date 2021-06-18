Врач-инфекционист объяснил, почему привитые пациенты могут заболеть COVID-19

Врач-инфекционист объяснил, почему привитые пациенты могут заболеть COVID-19
Однако даже при заражении после вакцинации коронавирус будет протекать в более легкой форме. Фото: unsplash

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что некоторые люди могут заболеть коронавирусом после вакцинации из-за особенностей своей иммунной системы.

Специалист заявил в беседе с РИА Новости, что у каждого человека есть особенности иммунной системы. Он пояснил, что существуют некоторые категории людей, которые не реагируют на вакцину так, как ожидается. Для них стандартная дозировка может быть недостаточной или избыточной.

По словам Позднякова, реакция организма на вакцину может отличаться. Даже производители препаратов утверждают, что ни одна вакцина не дает 100% результат.

Большая инфицирующая доза, как отмечает врач, может «продавить» даже хорошо сформированную иммунную защиту. Поэтому он посоветовал всем привитым продолжать соблюдать меры профилактики.

Однако даже при заражении после вакцинации коронавирус будет протекать в более легкой форме, добавил инфекционист.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали о распространении индийского штамма COVID-19 в России.

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