В Роспотребнадзоре рассказали о распространении индийского штамма COVID-19 в России

В Роспотребнадзоре рассказали о распространении индийского штамма COVID-19 в России
Попова добавила, что индийский штамм превалирует уже в 64 странах. Фото: Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России растет интенсивность распространения индийского штамма коронавируса.

Попова заявила в интервью телеканалу «Россия-1», что на сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет четыре главных по распространению штамма. Это британский, южноафриканский, бразильский и индийский.

По словам главы ведомства, сегодня среди циркулирующих в мире преобладает индийский вариант коронавируса. Она указала, что интенсивнее всего распространяется именно он.

Попова добавила, что индийский штамм превалирует уже в 64 странах. Как отмечает глава Роспотребнадзора, активное распространение индийской мутации началось и в России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Индии у переболевшего COVID нашли «зеленую плесень».

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