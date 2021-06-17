В Индии у переболевшего COVID нашли «зеленую плесень»

В Индии у перенесшего коронавирус мужчины обнаружили «зеленую плесень». Это первый случай такого грибкового заболевания в стране.

Прежде врачи неоднократно диагностировали у переболевших COVID-19 «черную», «белую» и «желтую» плесень. Такие заболевания развиваются у них на фоне перенесенного вируса.

Как сообщили в издании Hindustan Times со ссылкой на департамент здравоохранения штата Мадхья-Прадеш, 34-летний местный житель лечился в больнице от COVID-19 последние полтора месяца. Инфекция поразила 90% его легких. После завершения лечения врачи выявили у него «зеленую плесень».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Индии выявили новый штамм COVID, опасный для вакцинированных. Всего было выявлено 63 случая так называемой прорывной инфекции.