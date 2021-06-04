В Индии выявили новый штамм COVID, опасный для вакцинированных

Три новых штамма COVID из линии B.1.617 могут быть опасными для тех, кто прошел полную или частичную вакцинаци. Фото: pixabay

Три новых штамма COVID из линии B.1.617 могут быть опасными для тех, кто прошел полную или частичную вакцинаци. Фото: pixabay

Большинство инфицированных COVID-19 в Индии после полной или частичной вакцинации были заражены линией B.1.617 SARS-CoV-2. К такому выводу пришли местные врачи.

Всего было выявлено 63 случая так называемой прорывной инфекции, когда вакцинированный заболевает той болезнью, от которой его должна защитить вакцина. Речь идет о пациентах в возрасте от 21 до 92 лет.

Как сообщили РИА Новости, у 36 человек из них получили две дозы вакцины, 27 — одну дозу вакцины. 10 пациентов получили вакцину Covishield, а 53 — Covaxin.

Ни у одного из пациентов не было сопутствующих заболеваний, которые могли бы служить предрасполагающим фактором для прорывных инфекций.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В Индии нашли COVID-19 сразу с двумя мутациями. Такого еще не встречали прежде. Такие мутации обнаруживаются в 15-20% образцов, их нет у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у индийского штамма коронавируса может быть рекомбинационная природа. А третья волна коронавируса в Индии, по мнению специалистов, связана все-таки с тем, что были сняты социальные ограничения.