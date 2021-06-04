Специалист рассказал о природе индийского штамма коронавируса

Специалист рассказал о природе индийского штамма коронавируса
Биолог объяснила природу индийского штамма. Фото: Pixabay

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что у индийского штамма коронавируса может быть рекомбинационная природа.

Согласно мнению эксперта в беседе с «Известями», это говорит о том, что может происходить обмен составными частями вируса в организме инфицированного. Такое явление довольно сильно убыстряет эволюцию штамма.

Однако никто точно не уверен в том, что это рекомбинантный штамм. Но несмотря на это деятели науки все больше верят в эту версию.

Кроме того, по мнению Барановой, третья волна коронавируса в Индии связана все-таки с тем, что были сняты социальные ограничения.

Специалист отмечает, что в стране проводится большое количество массовых мероприятий. В Индии это и религиозные праздники, и свадьбы, и похороны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Вектор» оценил риск новой пандемии из-за индийского штамма коронавируса.

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