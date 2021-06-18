Петербуржец решил продать ноутбук на «Авито», но стал жертвой ограбления

Вечером 17 июня в дежурную часть ГУ МВД по Петербургу обратился 24-летний молодой человек, который заявил, что стал жертвой разбойного нападения.

Как рассказал пострадавший, 10 июня он разместил на сайте бесплатных объявлений «Авито» публикацию о продаже своего ноутбука. Технику петербуржец оценил в 125 тысяч рублей. Спустя неделю на товар нашелся покупатель — неизвестный назначил встречу на 3-м Рыбацком проспекте.

Когда молодой человек приехал по адресу, его ждал серый «Ниссан Кашкай», в салоне находилось два человека. Ребята сказали, что заедут в отделение банка на Прибрежной улице, чтобы снять наличные и расплатиться, и владелец ноутбука отправился с ними.

Однако вместо оговоренного маршрута, незнакомцы отправились к одному из домов на Советском проспекте. Обманным путем им удалось получить у парня ноутбук и оставить его в квартире, после чего компания продолжила путь якобы «к банку». Подъехав к нему, однако, злоумышленники попросту выставили петербуржца из машины и скрылись.

К счастью, пострадавший запомнил номер автомобиля. Правоохранители выяснили, что владелицей кроссовера является 48-летняя жительница Колпино. После этого «по горячим следам» удалось задержать преступников — ими оказались 20-летний безработный сын хозяйки автомобиля и его 16-летний друг, который также не работает и не учится.

В итоге совершеннолетний правонарушитель доставлен в отдел полиции — в его отношении составили административный протокол за мелкое хулиганство. Юный соучастник опрошен и передан родителям. Кроме того, по факту грабежа возбуждено уголовное дело, молодому человеку изберут меру пресечения. Стоит добавить, что похищенный ноутбук изъят в целости и сохранности и, вероятно, вернется к своему владельцу.