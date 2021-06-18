Как сделать выходные незабываемыми: события в Петербурге 19 и 20 июня

За игрой следят болельщики в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

За игрой следят болельщики в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

Жителям и гостям Петербурга обещают яркие выходные. Насыщенной программа будет не только в фан-зонах, где будут транслировать матчи Евро-2020, но и во всем городе.

Фестивали

В Северной столице на выходных будет проходить не один фестиваль. Ботанический сад зовет горожан полюбоваться пионами. На фестивале представят немалое разнообразие цветов. Сотрудники сада расскажут историю выращивания пионов и особенностями ухода за ними.

Еще один фестиваль, пройдет в «Планетарии №1». Гостей ждет космическая музыка под летним звездным небом. Под куполом планетария горожане услышат три концерта органной музыки.

Любителей кино ждут в саду Фонтанного дома. В это воскресенье там завершится фестиваль «А-Кино». 19 и 20 июня там покажут мультфильмы от «Союзмультфильма», а также несколько картин.

На пляже Петропавловской крепости продолжается фестиваль песчаных скульптур. У петербуржцев и гостей еще есть шансы увидеть песочные композиции, которые создавали авторы, вдохновленные далекими городами.

Выставки

Петербургская художница Татьяна Юдина представит новый арт-проект «Мыштавка 2.0». Экспозицию все желающие смогут оценить в выставочном центре «Гаркундель». Ее составят 16 картин. В их сюжетах затаились интересные детали, и посетителям предлагают рассмотреть их.

Любителей велосипедов приглашают на выставку «Околесица, или АртВелик» в Музее игрушки. Там представят велосипеды для детей и взрослых, графические изображения и арт-объекты из деталей.

Художница Наталия Лукомская привезла в Петербург философские рисунки под названием «Про девочку». Гостям выставки предложат вспомнить свои детские мечты.

Любителям активного отдыха

Любителей активного отдыха ждут 19 июня на прогулку «По дворам» Московского района. У гостей будет возможность тщательно изучить район у библиотеки имени братьев Стругацких. Участникам экскурсии также расскажут о военной и рок-н-ролльной истории района.

Петербуржцев приглашают на бесплатные занятия йогой. 19 июня их дадут в Парке 300-летия, Сосновке и Александровском парке. В воскресенье, 20 июня, занятие проведут в Пискаревском парке.

Фитнес и концерты в футбольной деревне

В субботу и воскресенье в футбольной деревне на Конюшенной площади в 13:15 дадут разминку для всей семьи в стиле Zumba.

Кроме трансляции матчей болельщикам обещают 19 июня выступление группы Dance and Joy, а 20 июня – коллектива с необычным названием «Красноземенная дивизия имени моей бабушки».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, как в Петербурге прошла репетиция «Алых парусов».