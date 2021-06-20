В Петербурге 20 июня ожидается до 33 градусов жары

В Петербурге 20 июня ожидается до 33 градусов жары
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В воскресенье, 20 июня, в Петербурге ожидается очередной солнечный и жаркий день, причиной которого останется антициклон.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, город ожидает очередной рекорд максимальной температуры воздуха.

Днем температура воздуха ожидается на уровне +31…+33 градусов, что на 10-11 градусов выше климатической нормы. Ветер западного направления подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Суточный рекорд тепла для сегодняшнего дня составляет +30,2°, а установлен он в 2006 году, и сегодня может быть обновлён, сообщил синоптик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обширный антициклон окончательно разогнал облака в небе над Петербургом. Сегодня в городе будет тепло и сухо. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

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