В Британии попробовали ускорить выздоровление от COVID-19 с помощью ингалятора

В Британии попробовали ускорить выздоровление от COVID-19 с помощью ингалятора
Британские ученые решили, что это открытие очень важный шаг в лечении коронавируса. Фото: pixabay

Ученые из Британии нашли способ выздороветь после заражения COVID-19 быстрее.

Одним из лучших методов назвали ингалятор, сообщает РИА «Новости». Так употребление будесонида, препарата, которое применяется при астме, ускоряет восстановление. Оно оказывает иммунодепрессивное, противоаллергическое, противовоспалительное действия.

Британские ученые решили, что это открытие очень важный шаг в лечении коронавируса. Эксперты также отметили, что, благодаря этому лекарству, люди выздоравливали быстрее на три дня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 17 611 человек. Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, 17,1% из новых ковид-пациентов не имели клинических проявлений болезни.

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