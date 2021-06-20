В России за сутки коронавирус выявили у 17 611 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 17 611 человек.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, 17,1% из новых ковид-пациентов не имели клинических проявлений болезни. С начала пандемии в России зафиксировали 5 316 826 случаев коронавируса в 85 регионах.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 450 случаях. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 8 629 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как долго будет продолжаться рост заболеваемости коронавирусом в России.