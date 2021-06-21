В Петербурге партия «Новые люди» начала собирать подписи за очистку реки Новой

В Петербурге партия «Новые люди» начала собирать подписи за очистку реки Новой
Партия "Новые люди"

Петербурге стартовал сбор подписей за выделение средств на очистку реки Новой в Кировском районе. Кампанию начали активисты партии «Новые люди» и волонтеры Северо-Западной Экологической Ассоциации.

Как рассказал председатель Северо-Западной Экологической Ассоциации и муниципальный депутат Павел Брагин, загрязнение реки произошло еще в 2017-2018 годах из-за стоков аэропорта Пулково. Благодаря вмешательству экоактивистов сброс химикатов прекратился, но водоем все еще загрязнен.

Партия «Новые люди»

«Чтобы восстановить прежнее состояние реки, необходима очистка русла от донных отложений. Стоимость работ оценивается в 217 миллионов рублей. Вместе с партией «Новые люди» мы начинаем подписную кампанию за ускоренное финансирование этого проекта. Собранные подписи направим губернатору Петербурга. Надеюсь, что мнение горожан будет услышано в Смольном», — сообщил Павел Брагин.

Пока сбор подписей проходит в Кировском районе Петербурга, в непосредственной близости от речки Новой. Но в дальнейшем планируется выезжать и на другие территории. Сбор будет проходить до середины августа.

Партия «Новые люди»

Активисты также проводили опрос горожан: спрашивали о том, считают ли они проблемы экологии значимыми для себя и для города в целом, знают ли о ситуации с загрязнением реки Новой в 2017-2018 годах. Подавляющее большинство опрошенных оказались обеспокоены экологическими проблемами.

Партия «Новые люди»

«Примерно 70% опрошенных знали про Новую и то, как из-за химикатов в реке погибали утки, рыба и другие представители флоры и фауны. Граждане хотят, чтобы ситуацию исправили. Представители партии «Новые люди» не только заботятся о природе, но и считают, что мнение людей – важнее всего. Поэтому мы будем добиваться спасения реки Новой», — отметила руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Петербурге Ксения Горячева.

Партия «Новые люди» активно поддерживает инициативы петербуржцев, связанные с экологией. 19 июня при поддержке партии прошел «Балтийский трейл «Белые ночи». Массовый забег был посвящен экологической тематике. Часть вырученных на мероприятии средств будет передана «Фонду друзей балтийской нерпы» — центр занимается спасением исчезающих животных.

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