В Петербурге партия «Новые люди» начала собирать подписи за очистку реки Новой

Петербурге стартовал сбор подписей за выделение средств на очистку реки Новой в Кировском районе. Кампанию начали активисты партии «Новые люди» и волонтеры Северо-Западной Экологической Ассоциации.

Как рассказал председатель Северо-Западной Экологической Ассоциации и муниципальный депутат Павел Брагин, загрязнение реки произошло еще в 2017-2018 годах из-за стоков аэропорта Пулково. Благодаря вмешательству экоактивистов сброс химикатов прекратился, но водоем все еще загрязнен.

«Чтобы восстановить прежнее состояние реки, необходима очистка русла от донных отложений. Стоимость работ оценивается в 217 миллионов рублей. Вместе с партией «Новые люди» мы начинаем подписную кампанию за ускоренное финансирование этого проекта. Собранные подписи направим губернатору Петербурга. Надеюсь, что мнение горожан будет услышано в Смольном», — сообщил Павел Брагин.

Пока сбор подписей проходит в Кировском районе Петербурга, в непосредственной близости от речки Новой. Но в дальнейшем планируется выезжать и на другие территории. Сбор будет проходить до середины августа.

Активисты также проводили опрос горожан: спрашивали о том, считают ли они проблемы экологии значимыми для себя и для города в целом, знают ли о ситуации с загрязнением реки Новой в 2017-2018 годах. Подавляющее большинство опрошенных оказались обеспокоены экологическими проблемами.

«Примерно 70% опрошенных знали про Новую и то, как из-за химикатов в реке погибали утки, рыба и другие представители флоры и фауны. Граждане хотят, чтобы ситуацию исправили. Представители партии «Новые люди» не только заботятся о природе, но и считают, что мнение людей – важнее всего. Поэтому мы будем добиваться спасения реки Новой», — отметила руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Петербурге Ксения Горячева.

Партия «Новые люди» активно поддерживает инициативы петербуржцев, связанные с экологией. 19 июня при поддержке партии прошел «Балтийский трейл «Белые ночи». Массовый забег был посвящен экологической тематике. Часть вырученных на мероприятии средств будет передана «Фонду друзей балтийской нерпы» — центр занимается спасением исчезающих животных.