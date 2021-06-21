Петербургские эксперты расскажут, когда туристический и ресторанный бизнес восстановятся после COVID-19

Covid-19 неминуемо скорректировал планы туристического, отельного и ресторанного бизнеса Санкт-Петербурга: закрыли границы, туристический поток резко сократился, отели и рестораны потеряли огромное количество клиентов.

Туристический сезон стартовал, но ожидания рестораторов и отельеров не оправдались. Эксперты прогнозируют полупустые отели и рестораны: По их словам, не спасет ситуацию ни ПМЭФ, ни чемпионат Европы по футболу.

В онлайн-эфире, организованным Агентством Бизнес Новостей, Свое Дело Плюс и Телеграм каналом «Деловая Газета», мы встретимся с экспертами туристического, отельного и ресторанного бизнеса, где обсудим так ли это? Каковы прогнозы по восстановлению туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса Петербурга?

Аудитория

Представители органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области; директора, руководители, специалисты туристических, авиакомпаний, отелей, апарт-отелей, хостелов; рестораторы Санкт-Петербурга, профильные Ассоциации и союзы, аудиторские и консалтинговые компании, СМИ.

В фокусе обсуждения: • Каковы прогнозы по восстановлению туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса Петербурга? • Меры государственной поддержки. • Пути выхода из кризиса для туристических услуг, отелей и ресторанов Петербурга. • Новые инструменты и форматы, как возможность выхода из кризиса. • Петербург ¬– гастрономическая столица?

Формат проекта

Онлайн-эфир. Продолжительность мероприятия с 11:00 до 13:00.

Условия участия

Обязательна предварительная регистрация.

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Модератор

Алексей Мусакин, вице-президент, Российская Гостиничная ассоциация, директор, филиал Российской Гостиничной ассоциации по СПб и Ленинградской области, генеральный директор, Управляющая компания «Кронвелл Менеджмент»

Спикеры

Яков Адамов, генеральный менеджер, отель Courtyard by Marriott Center West Pushkin

Александр Батушанский, генеральный управляющий группы, «Рестораны Арама Мнацаканова»

Александр Затуливетров, совладелец, генеральный директор, управляющий, «Бутерbrodskybar», «МыЖеНаТы»

Эльдар Кабиров, пицерий, «22 сантиметра» (МСК, СПб)

Сергей Корнеев, председатель, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

Алексей Мусакин, вице-президент, Российская Гостиничная ассоциация, директор, филиала Российской Гостиничной ассоциации по СПб и Ленинградской области, генеральный директор, Управляющая компания «Кронвелл Менеджмент»

Елена Рейзентул, генеральный директор, «Отель Менеджмент» (отели Hilton Expo Forum и Hampton by Hilton)

Станислав Ступников, руководитель направления торговой недвижимости, «БестЪ. Коммерческая недвижимость»

Карина Шальнова, директор, RBI PM

Виктория Шамликашвили, генеральный директор, «Индивидуальный туристический сервис», инвестор, Hotel Indigo St. Petersburg Tchaikovskogo