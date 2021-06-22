Смольный считает, что в мощности третьей волны пандемии виноваты молодые петербуржцы

Смольный считает, что в мощности третьей волны пандемии виноваты молодые петербуржцы
Пожилые в городе на Неве активно вакцинировались и преимущественно сидели по домам. Фото: Рixabay

В сильном подъёме заболеваемости COVID-19 в Северной столице виноват новый штамм и молодое поколение, считает комитет по здравоохранению.

Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, почему третья волна пандемии COVID-19 в Северной столице оказалась такой сильной. Он считает, что в этом виноваты молодые петербуржцы. Пожилые в городе на Неве активно вакцинировались и преимущественно сидели по домам, тогда как молодёжь от вакцинации отказалась, а противоковидные ограничения часто не соблюдали.

Так Лисовец заявил, что социально активные молодые петербуржцы подвержены не меньше заражению и заболеванию уже новым штаммом. Из-за своей активности они являются более активными разносчиками.

И это при том, что темп прироста числа заболевших больше, чем в первую и вторую волну, подчеркнул он. На данный момент в больницы Северной столицы попадает 800-900 больных COVID-19 в сутки, это близко к пиковым значениям второй волны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названа категория людей с наибольшим количеством антител к COVID.

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