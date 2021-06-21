Названа категория людей с наибольшим количеством антител к COVID

Ученые отметили, что после перенесенного в легкой форме COVID количество антител быстро снижается. Фото: комитет по здравоохранению

Ученые отметили, что после перенесенного в легкой форме COVID количество антител быстро снижается. Фото: комитет по здравоохранению

Максимальную защиту получают те, кто уже переболел, а потом сделал прививку. К такому выводу пришли ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук.

В ходе исследования специалисты рассмотрели четыре группы пациентов: переболевшие и вакцинированные, не болевшие и привитые, переболевшие, но не привитые, и те, кто не заразился и не делал прививку.

Как сообщили «РИА Новости», самые высокие титры антител были выделены у первой группы. Исследователи также отметили важность вакцинации и ревакцинации в случаях легкого заболевания COVID-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у COVID-19 обнаружили особенность влиять на клетки крови. Исследователи нашли большие изменения в жесткости лимфоцитов